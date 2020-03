Papenburg/Sögel. Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen: Der Papenburger Allgemeinmediziner Dr. Volker Eissing reagiert mit einem mobilen Sprechzimmer auf die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Für die Hysterie hat er kein Verständnis und mahnt zu Ruhe und Besonnenheit. Derweil ist der Ansturm auf die mobile Praxis Eissing zufolge enorm.

