Papenburg. Durch den Verkauf von selbst hergestellter Strickwaren haben die Frauen der Handarbeitsgruppe St.-Antonius eine Summe von 2000 Euro eingenommen. Diesen Erlös spendete die Gruppe jetzt an die Papenburger Pfadfinder und die Seenotretter.

