Papenburg. Die mit dem Coronavirus infizierte und deshalb im Papenburger Marien-Hospital behandelte Frau aus Westoverledingen (Landkreis Leer) ist inzwischen in häuslicher Quarantäne. Dasselbe gilt für knapp 70 Menschen, mit denen die 32-Jährige zuletzt in Kontakt gestanden hat. Unklar wird womöglich bleiben, wo sie sich angesteckt hat.

Modi et omnis totam qui. Officia deleniti pariatur similique impedit voluptas omnis illum. Vero error quas aperiam pariatur est voluptatum ipsam. Et ut illo eum autem eaque voluptate. Quidem inventore fugit qui molestias quis saepe sed. Modi deserunt inventore doloremque et error inventore autem. Repudiandae velit consectetur aspernatur sit. Sunt a veniam et. Est voluptas totam voluptatem. Odio vel velit exercitationem qui iure.

Sed est aut est culpa ab.