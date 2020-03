Großeinsatz bei Seniorenheim in Papenburg: Richtig gut geölt

Foto: Kristina Müller

Papenburg. Der Großalarm samt Evakuierung des Pflegeheims am Vosseberg in Papenburg hat gestern Morgen nicht nur Bewohner und Beschäftigte in einen Ausnahmezustand versetzt. Auch die zahlreichen Rettungs- und Einsatzkräfte stellte der Brand vor eine besondere Herausforderung, die sie aber bravourös gemeistert haben. Das ist nicht selbstverständlich.