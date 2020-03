Papenburg. Insgesamt 139 Einsätze hat die Feuerwehr vom Papenburger Untenende im vergangenen Jahr absolviert. Durch sie zahlreichen Stürme stieg die Zahl der Alarmierungen an. Während der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Ortsgruppe Untenende wurde das vergangene Jahr Revue passiert. Sechs Kameraden sind zu neuen Feuerwehrleuten ernannt worden.

