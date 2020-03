In der Alten Drostei in Papenburg findet am Freitag, 6. März 2020, das Palliativ- und Hospizsymposium statt. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper/Archiv

Papenburg. Menschen in der letzten Phase ihres Lebens so umfassend und intensiv zu begleiten wie möglich – das ist das gemeinsame Ziel von Palliativmedizinern und Hospizhelfern. In Papenburg findet am kommenden Freitag, 6. März 2020, zum dritten Mal ein Palliativ- und Hospizsymposium statt. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldungen sind noch möglich.