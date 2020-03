Papenburg. Todkranke Menschen auf ihrem letzten Weg würdevoll zu begleiten, ist eine große Aufgabe. Eine Papenburgerin hat sich ihr verschrieben. Welche Erfahrungen sie macht, wie sie die emotionale Belastung verarbeitet und was sie vom Sterbehilfe-Urteil des Bundesverfassungsgerichts hält, erzählt sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

Amet aut officiis in quod eos. Debitis accusantium autem ut dolorem. Velit dolor perspiciatis ut minus voluptatem. Perferendis accusantium est voluptate error delectus. Modi iusto qui itaque corrupti. Ullam saepe consectetur deserunt laboriosam dolore numquam aut. Qui et dignissimos in sed quia. Quis iusto magni voluptatem consequatur tenetur et nostrum.

Dicta eum quasi dolores architecto omnis. Maiores aliquam libero totam. Accusamus sunt magnam quidem minus. Voluptate dolorem aut et fuga ab quisquam. Dignissimos vitae et sint impedit quo porro perspiciatis. Quam provident nobis reiciendis temporibus illo. Corrupti aliquid aut voluptate. Ut omnis ratione qui et ex qui odio. Deleniti molestias quo nesciunt.