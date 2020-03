Papenburg. Auf diesen Job war die Eliteeinheit einer amerikanischen Feuerwache nicht vorbereitet. Nach einer spektakulären Rettung müssen die Brandbekämpfer drei Kinder in der Wache aufnehmen, wo sie alles durcheinanderbringen. Das ist der Plot der Komödie "Chaos auf der Feuerwache" - passend zum Filmstart im Papenburger Kino präsentierte sich auch das Original, die Untenender Feuerwehr, mit Mannschaft und Gerät den Besuchern der Premiere.

