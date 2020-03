Papenburg. Durch ein Benefiz-Kartenspiel hat der Papenburger Lions-Club eine Spendensumme von 2000 Euro an die Elterninitiative Kinderkrebs übergeben. Das Geld fließt in das Gesamtbudget und damit in zahlreiche Projekte des Vereins.

