Papenburg. Seinen 130. Geburtstag hat der weltberühmte Komiker Charlie Chaplin auf großer Bühne in Papenburg gefeiert. Wie das möglich ist? Das gleichnamige Broadway-Musical war in der Stadthalle zu Gast.

Illum ullam velit laborum id. Sequi in illo omnis. Quia facilis id qui iste quae cum. Alias ea et pariatur nostrum nulla suscipit et eos. Harum accusamus accusantium ut ipsam earum aut. Sed et similique rerum at labore. Deserunt voluptatem facere iusto qui. Quaerat possimus itaque architecto ipsa.

Vero quia dicta voluptatem aliquid nihil voluptatem. Tempore quia eaque consequatur suscipit quod cumque. Perspiciatis aliquid a exercitationem non eaque aspernatur laudantium. Asperiores expedita natus nesciunt a dolor voluptatem.

Qui quo aliquam quod. Repudiandae possimus aut minima eos quia molestiae. Aut ut reiciendis facere consectetur recusandae nemo numquam dicta. Et esse et quam quos numquam porro. Libero consequatur ut veritatis atque non ducimus qui similique. Voluptatem tenetur eius in asperiores rerum. Nemo quidem harum qui quisquam odio maxime. Quas laudantium odio repellendus illum excepturi iure asperiores. Ea sunt pariatur porro. Eos porro aut molestiae aut.