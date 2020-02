Papenburg. Am Donnerstagmorgen ist in Papenburg eine Frau Opfer eines Handtaschenraubes geworden. Das berichtet die Polizei.

Nach Angaben der Beamten entriss ein bislang unbekannter Täter um 6.55 Uhr der Frau auf einem Parkplatz an der Dechant-Schütte-Straße die Handtaschen. Das Opfer stürzte dabei und verletzte sich leicht. Der Täter floh mit einem weißen Fahrrad in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961 / 9260 in Verbindung zu setzen.