Am Amtsgericht Papenburg ist am Donnerstag der "Hackfleisch-Prozess" zu Ende gegangen. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Lathen/Papenburg. Zu einer langen Haftstrafe ist am Donnerstag am Amtsgericht Papenburg ein 35-Jähriger verurteilt worden, der im Oktober 2019 mit einem Messer in einem Supermarkt in Lathen neun Packungen Hackfleisch stehlen wollte und sich später massiv gegen einen Polizeieinsatz wehrte. Setzte er bei letzterem auch ein Messer ein?