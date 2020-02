Klappbrücke am Splitting in Papenburg wird erneuert CC-Editor öffnen

Wird erneuert: Das Geländer der Fußgängerklappbrücke über den Splittingkanal. Foto: Stadt Papenburg

Papenburg. Am Montag, 2. März, beginnen die Arbeiten zur Instandsetzung der Fußgängerklappbrücke am Splitting in Papenburg auf Höhe der Hausnummer Splitting rechts 44.