Wer ist der Vater von Kathy? Mit der Aufführung des Ensembles der Kolpingfamilie ist ein Ratespiel für die Zuschauer verbunden. Foto: Kolpingsfamilie Aschendorf

Aschendorf. Die Kolpingsfamilie Aschendorf studiert das Stück „Das Klassentreffen“ ein, ein Schwank in drei Akten von der Autorin Regina Rösch in einer eigens bearbeiteten Fassung. Premiere ist am Samstag, 7. März 2020, um 19.30 Uhr auf der eigens für diesen Anlass im Kolpinghaus Aschendorf errichteten Bühne. Der Kartenvorverkauf läuft.