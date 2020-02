Pkw gerät auf Kirchstraße in Papenburg in Brand CC-Editor öffnen

An die Kirchstraße in Papenburg musste am Montagabend die Feuerwehr ausrücken. Symbolfoto: Michael Gründel

Papenburg. Auf der Kirchstraße in Papenburg, also der innerörtlichen Bundesstraße 70, ist am Montagabend während der Fahrt ein Pkw in Brand geraten.