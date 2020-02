Papenburg. Das Gebaren der AfD im Emsland wird immer unerträglicher. Mit seiner vergifteten Beileidsbekundung hat der Kreistagsfraktionsvorsitzende Jens Schmitz Papenburg eine weitere Grenze überschritten. Das muss endlich aufhören. Ein Kommentar.

