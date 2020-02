Die Polizei sucht nach einem Fall von Fahrerflucht in Papenburg nach Zeugen. Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Papenburg. Ein 14-jähriger Junge ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Papenburg verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war er mit seinem Fahrrad unterwegs, als er an der Friederikenstraße mit einem Auto zusammenstieß.