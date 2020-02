Papenburg. Der Autor und Kirchenhistoriker Hubert Wolf hat mit seinem Vortrag zum Thema „Kollege Papst, Frau Kardinal?“ in der Papenburger St.-Antonius-Kirche den aus seiner Sicht fehlenden Fortschritt in der katholischen Kirche aufgezeigt und damit die Zuhörer zum Nachdenken angeregt.

