Ein Autofahrerin ist mit ihrem Nissan Qashqai in den Erste-Wiek-Kanal geraten. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Papenburg. Bei einem Unfall an der Straße Erste Wiek Rechts in Papenburg ist am frühen Mittwochnachmittag eine 60 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw in den dortigen Kanal geraten. Die Frau wurde leicht verletzt.