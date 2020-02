Die Polizei in Papenburg sucht Zeugen der Belästigung eines Kindes an der Kreuzung Bethlehem links / Rheiderlandstraße am Montagmorgen. Symbolfoto: Gert Westdörp

Papenburg. Ein bisher unbekannter, etwa 35 bis 40 Jahre alter Mann hat nach Angaben der Polizei am Montagmorgen an der Rheiderlandstraße, Ecke Bethlehem links in Papenburg ein zehn Jahre altes Kind belästigt. Er fasste dem Kind an den Po und den Oberschenkel. Die Polizei sucht Zeugen.