Zukunft von Real in Papenburg bleibt ungewiss

Der Real-Supermarkt ist größter Mieter im Ems-Center in Papenburg und erstreckt sich über zwei Etagen. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Papenburg. Der Metro-Konzern hat einen Käufer für die Real-Supermärkte in Deutschland gefunden. Was das für die Zukunft des Marktes im Ems-Center in Papenburg bedeutet, bleibt ungewiss.