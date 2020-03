So spendeten Gartenbesucher in Surwold für Kinder in Not CC-Editor öffnen

Einen Umschlag mit 1000 Euro aus freiwilligen Spenden der Besucher der "Idylle" erhielt die Vorsitzende des Vereins "Hilfe für Kinder in Not", Ursula Mersmann (links) von Eggo und Monika Borchers. Foto: Christoph Assies

Surwold. Aus freiwilligen Spenden der Besucher der "Idylle", des Parkgartens von Eggo und Monika Borchers in Surwold, ist ein Gesamtbetrag von 1000 Euro zusammengekommen, der von den Surwoldern für den Papenburger Verein "Hilfe für Kinder in Not" gespendet wird.