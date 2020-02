Ein breites Angebot an Brettspielen erwartet Interessierte am 1. März in der VHS. Zum "Spieletag" laden (von links) Thomas Rensen,Melanie Thöle-Riezebos und Eva-Maria Samsen ein. Foto: Talea Norda

Papenburg. Kinder ab acht Jahren - aber auch Erwachsene - haben am Sonntag, 1. März, ab 10 Uhr die Möglichkeit, sich durch ein breites Angebot an Brettspielen durchzuprobieren. Der Papenburger Spieleklub veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule (VHS) den sechsten Spieletag in der VHS.