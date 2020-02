Lastrup. Offenbar buchstäblich im Schlaf bestohlen worden ist ein Lkw-Fahrer an der B 213 in Lastrup.

Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, wurden in der Nacht zum vergangenen Freitag etwa 500 Liter aus einer Sattelzugmaschine abgezapft und entwendet. Der Fahrer hatte den Lkw den Angaben zufolge am Abend auf einem Parkplatz an der B 213 in Lastrup-Oldendorf (Landkreis Cloppenburg) abgestellt und sich in der Fahrerkabine zwischen 22.45 Uhr und 6.15 Uhr zur Ruhe begeben. Erst am Morgen habe er den Dieseldiebstahl bemerkt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der der Polizei Löningen unter der Telefonnummer 05432 9500 zu melden.