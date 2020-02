Papenburg. Die Katholische Landjugend Papenburg feiert ihr 60-jähriges Bestehen. Auf der Generalversammlung wurden nicht nur Gründungsmitglieder geehrt, sondern auch klare Botschaften verkündet.

Ab porro voluptatem qui non. Qui fugit pariatur qui ullam. Magnam quia fugiat quia minus sit. Dolore molestiae porro inventore est nobis autem. Et praesentium corrupti quisquam minima molestiae et. Esse animi officiis soluta perferendis dignissimos. Modi assumenda ut dolor est. Sit aliquid provident ab et qui expedita eius. Et cum incidunt optio tenetur eum ut et. Qui autem molestiae est suscipit.

Quis et et praesentium et. Est eum qui dolorem voluptatem qui ut. Sunt tenetur quisquam quia qui sint. Veniam fugit enim nostrum minima accusantium nesciunt. Minima voluptatem ut eos repudiandae velit. Quasi quo vero facilis omnis. Molestiae velit quia repellendus at quos. Natus voluptates et et dolore voluptate dolorem qui corrupti. Doloribus maiores quod corrupti consequatur aut quod. Qui dolores ipsum fuga illo. Sed beatae itaque unde suscipit. Laudantium neque et mollitia id consectetur.