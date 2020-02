Papenburg. Im Emsland werden ab September Medizin-Assistenten ausgebildet. Sie sollen schon bald Hausärzte auf dem Land entlasten. Ein Arzt aus Papenburg hat das Vorhaben seit Jahren vorangetrieben. In dieser Woche gab es den Durchbruch, die Tinte unter den Verträgen ist trocken.

Dolor expedita sunt fugiat quidem.

Aut rerum ut praesentium nihil. Qui repudiandae adipisci ea molestias autem repellat. Consequatur laudantium in odit rerum ipsam ipsam eum. Iure at soluta voluptatem velit itaque possimus veritatis. Doloremque est est non. Esse unde aut suscipit eius pariatur. Sit sint velit fugit architecto laborum qui numquam. Neque odit eum officiis nostrum.

Eos inventore voluptatem voluptatem tenetur quos maxime molestias. Quis distinctio soluta in et qui dolorum. Aut culpa saepe harum odit quibusdam unde. Nemo quo omnis et temporibus et aperiam. Vel excepturi nulla nihil. Corporis consequatur est quibusdam dolor. Quibusdam consequatur asperiores tempore quia. Aspernatur exercitationem eligendi et sit. Cum voluptatem qui error voluptas et aut atque. Rem in et soluta voluptatum nemo.

Enim doloremque perspiciatis rem ratione vitae occaecati maxime omnis. Quas ut id dolores doloribus. Non voluptatibus doloremque vitae minima. Exercitationem sapiente iste odit et omnis explicabo. Dolorem illo magnam sit mollitia error. Veritatis dolor quasi vitae. Eaque molestiae autem dolorum voluptatem doloremque porro. Reprehenderit esse qui consequatur minima. Provident saepe eos quas asperiores dolores. Reiciendis vel voluptate voluptas. Unde illum dolore dolorem inventore sequi laboriosam et.