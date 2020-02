Radfahrer bei Unfall am Ems-Center in Papenburg verletzt CC-Editor öffnen

Der Unfall ereignete sich am Montagabend auf dem Deverweg in Höhe Ems-Center. Symbolfoto: Daniel Gonzalez-Tepper

Papenburg. Ein 23 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Unfall am Montagabend am Deverweg in Höhe des Ems-Centers leicht verletzt worden.