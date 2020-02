Papenburg. Die Papenburger Meyer Werft übernimmt die Absolventen des aktuellen Ausbildungsjahrgangs. Das teilten die Schiffbauer am Montag mit.

Demnach haben 45 Auszubildende und vier duale Studenten der Werft, ein Auszubildender der Tochtergesellschaft Ems Maritime Services sowie ein Azubi von RE Interior ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.

„Sie haben ein unglaublich spannendes Arbeitsumfeld kennengelernt und sich wichtige Fähigkeiten für den Bau komplexer Schiffe angeeignet. Es freut mich, so gut qualifizierte Facharbeiterinnen und Facharbeiter weiter auf der Meyer Werft zu haben“, wird in der Mitteilung aus der Ansprache von Geschäftsführer Tim Meyer an die Absolventen zitiert. Im Auditorium der Werft übergaben Meyer, Anna Blumenberg (Mitglied der Geschäftsleitung Personal), Ausbildungsleiter Erwin Siemens und Betriebsratschef Nico Bloem die Zeugnisse.

Die Werft beschäftigt nach eigenen Angaben aktuell rund 220 Auszubildende in zehn Berufen. Im vergangen Jahr habe das Unternehmen die Ausbildungsquote noch einmal erhöht und stelle nun jährlich rund 75 Azubis und duale Studenten ein. Aktuell sucht das Unternehmen weiter nach Auszubildenden, dualen Studenten mit Ausbildungsstart in 2021 sowie weiteren Fachkräften.