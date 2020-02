Papenburg. Gäste einer Hochzeit haben in Papenburg für Aufsehen gesorgt. Sie feuerten Schüsse mit einer Schreckschusswaffe aus einem Auto ab.

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Samstag gegen 12.45 Uhr an der Straße Splitting rechts in Papenburg zum ersten Vorfall. Hier konnten die Beamten zwei sogenannte Rauchtöpfe in einer Hofeinfahrt feststellen. Diese wurden vermutlich im Rahmen von Vorbereitungen zu einer Hochzeitsfeier gezündet. Es wurde nichts beschädigt.

Kurze Zeit später meldeten Zeugen Schüsse aus einem Fahrzeug. Der beschriebene Pkw wurde daraufhin auf der Bundesstraße 401 in Fahrtrichtung Oldenburg angehalten. Im Kofferraum konnten die Beamten eine Schreckschusswaffe sowie Munition sicherstellen. Es stellte sich heraus, dass die fünf Insassen Gäste der bevorstehenden Hochzeit sind. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter Telefon 04961 9260 in Verbindung zu setzen.