Papenburg. Etwa fünf Wochen vor der zweiten Auflage der „Papenburger Ballnacht“ sind die mehr als 400 Karten für das Ereignis ausverkauft. Das teilt das Wirtschaftsforum Papenburg als Organisator der Veranstaltung mit.

Wir freuen uns sehr über die große Resonanz und darüber, dass nach der gelungenen Premiere im Jahr 2018 nun auch die zweite Auflage des Balls erneut in einer ausverkauften Stadthalle über die Bühne gehen wird“, erklärt Wirtschaftsforum-Vorsitzender Carsten Röttgers. Für ihn und seine Mitstreiter Thomas von der Heide, Roswitha Sander, Thomas Mrosk, Josef Albers und Frank Abheiden hat sich damit ihre Entscheidung bewährt, das Ereignis im Zwei-Jahres-Turnus und nicht jährlich durchzuführen.

Die „Ballnacht“ findet am Samstag, 14. März 2020, statt. Auf dem Programm stehen unter anderem Livemusik von der „Transatlantic Showband“, eine Varieté-Show des Künstlers „Monsieur Agon“ sowie eine Tombola mit einer exklusiven Kreuzfahrt als Hauptpreis.

(Das bietet die "Papenburger Ballnacht 2020")



Für den Fall, dass Eintrittskarten zurückgegeben werden, bietet das Wirtschaftsforum eine Warteliste an. Interessenten können sich per E-Mail (ballnacht@wirtschaftsforum-papenburg.de) und per Fax (04961 949944) an den Verein wenden. Weitere Infos auf www.wirtschaftsforum-papenburg.de