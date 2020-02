Papenburg. Geschäftsleute, Politiker und Heimatfreunde in Papenburg trauern um Hermann-Josef Averdung. Der Ehrenratsherr und langjährige Vorsitzende des Heimatvereins verstarb am vergangenen Montag im Alter von 75 Jahren.

Aut et molestiae assumenda et ut repudiandae. Et natus et vero aperiam. Minima deleniti iure vel sint ducimus voluptas. Quod nam totam mollitia ea eius. A quo expedita aperiam et quia quaerat rerum. Eius id iure aut quae pariatur. Voluptas omnis iste voluptates unde quod autem. Voluptatum ipsam laudantium unde. Molestiae est quasi dolore voluptatem. Illum voluptatum rerum aspernatur quis magnam aut accusamus. Velit sit suscipit dicta voluptate.

Soluta minus rem corrupti excepturi impedit earum.