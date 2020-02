So sollen Konzert und Kulinarik in Aschendorf verschmelzen CC-Editor öffnen

Auf Gut Altenkamp in Aschendorf lädt die Stadt Papenburg zu einem Konzert ein. Foto: Gerd Schade

Aschendorf. Am Samstag, 15. Februar 2020, nimmt das Trio „Viola da Samba“ die Besucher von Gut Altenkamp in Aschendorf mit auf eine musikalische Reise von Spanien nach Rio de Janeiro mit. Das Konzert unter dem Motto „Renaissance goes Bossa nova“ beginnt um 17 Uhr.