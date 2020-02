Den Handwerkern bei der Arbeit über die Schulter schauen können die Besucher am Sonntag in Papenburg. Foto: Marina Heller/Archiv

Papenburg. Am Sonntag, 9. Februar, findet in der Stadthalle Forum Alte Werft in Papenburg ein Kunsthandwerkermarkt statt. Mit etwa 60 Ausstellern ist der Markt nach Angaben des Veranstalters ausgebucht.