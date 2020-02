Pianist in Papenburg: Andrey Denisenko. Foto: Klimenko

Papenburg. In der Konzertreihe „Weltklassik am Klavier“ ist am Samstag, 8. Februar 2020, der russische Pianist Andrey Denisenko zu Gast in Papenburg. Ab 17 Uhr spielt er in der Villa Dieckhaus Werke von Bach, Haydn, Chopin und Schumann.