Papenburg. „Sportler des Jahres 2019“ in den Reihen der DJK Eintracht Papenburg sind Neele Schulte und Hermann-Josef Tangen.

Mit stehendem Applaus wurden die beiden Vereinsmitglieder im Rahmen des Winterfestes im Saal Schulte-Lind für ihren außergewöhnlichen Einsatz zum Wohle des 1959 gegründeten Obenender Traditionsklubs geehrt.

In seiner Laudatio stellte der Ehrenpräsident des DJK-Vereins, Reinhard Schmeling, die Leistungen der Geehrten heraus und überreichte ihnen die Pokale. Neele Schulte spielt in der A-/B-Mädchenmannschaft des Vereins und ist, so Schmeling wörtlich, bereits „seit sie laufen kann“ Fußballspielerin bei der Eintracht. Heute gelte sie als eine spielbestimmende Akteurin des Damen-Nachwuchsteams.

Die Tochter von Heinz Schulte, der vor zwei Jahren zum Sportler des Jahres gewählt worden war, trete in die Fußstapfen ihres Vaters und lege das gleiche Engagement an den Tag. Nach ihrer Ausbildung zur Schiedsrichterin lässt sie, wie der Laudator ausführte, nicht nur die Mädchen, sondern sogar die Jungen im Nachwuchsbereich nach ihrer Pfeife tanzen. Auch bei Pokalturnieren sowie internen sportlichen Wettbewerben stelle sie sich als Referee zur Verfügung und packe tatkräftig mit an.

Den Sportler des Jahres 2019 zeichne sein langjähriges Mitwirken im Vorstand des Vereins aus. Seit 38 Jahren stehe Hermann-Josef Tangen der Eintracht mit Rat und Tat zur Seite und widme sich seither besonders der Öffentlichkeitsarbeit über die vereinsinternen Kanäle. Neben der Information der Mitglieder über das Vereinsheft, das knapp 30 Jahre lang in gedruckter Form aufgelegt und später durch eine aktuelle Berichterstattung auf der Homepage ersetzt worden war, habe er Schmeling zufolge „gewichtige Werke“ aufgelegt. Dazu zähle die 460-seitige Chronik „Jener Abend im September“ anlässlich des 50-jährigen Vereinsbestehens und der 150-seitige Ergänzungsband „Vom Triple zum Traumturnier“ im Jahr 2019. Darüber hinaus unterstütze Tangen seine Vereinskameraden bei Arbeitseinsätzen und Veranstaltungen und sei in der Männersportgruppe aktiv.

Vorsitzender Benno Gerbrand attestierte beiden Sportlern bei der Pokalüberreichung ein beispielgebendes Engagement und bezeichnete sie als Vorbilder in der generationenübergreifenden Vereinsarbeit.