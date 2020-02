Papenburg. "Das neue Jahr 2020 wird bei uns bunt und vielfältig", verspricht Carmen Maugg. Sie leitet den Familienentlastenden Dienst (FED) des St.-Lukas-Heims. Gemeinsam mit ihren Mitarbeitern Kerstin Sackarendt-Schnieders, Melanie Nicolaysen und Wilfried Busker stellte sie das neue, 88-seitige FED-Freizeitheft vor.

Der FED hält seit 1992 ambulante Angebote vor und bietet Familien unterschiedliche Hilfen zur Entlastung, Pflege und Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigungen. Die Hilfen erfolgen stundenweise, mehrtägig oder auch wochenweise. Die Bandbreite der über 60 begleiteten Aktivitäten für Kinder, Jugendliche und Geschwisterkinder, Erwachsene sowie Senioren mit Handicaps ist groß. Wie das Lukas-Heim mitteilt, werden viele Angebote inklusiv sein, sodass jeder teilnehmen kann.

Reise nach Ibiza, Theatertag, Bollerwagentour

Im Programm finden sich eine begleitete Reise nach Ibiza (14. bis 21. September) genauso wie ein Zeltlager in Surwold (9. bis 14. August) oder der Osterurlaub (9. bis 13. April) in der Inseloase auf Norderney. Sehr beliebt waren in der Vergangenheit die zahlreichen Koch- und Spieletage. Aber auch der Besuch eines Wolfgang-Petry-Musicals (22. bis 24. Mai) und des Shrek-Musicals in Meppen im Rahmen eines Freizeitwochenendes in Papenburg (19. bis 21. Juni) können ab sofort gebucht werden.

Das neue Freizeithaus des FED bietet unterschiedliche Themenfreizeiten wie beispielsweise einen Geschwistertag für Kinder zwischen dem sechsten und zwölften Lebensjahr (14. März), der in Zusammenarbeit mit dem Förderverein "Bunter Kreis" ermöglicht wird. Dazu kommt eine Theaterpädagogin und arbeitet mit den Kindern, sodass alle Teilnehmer sich verkleiden und in unterschiedliche Rollen schlüpfen können. Vielleicht geht es sogar auf eine kleine Schatzsuche. "Für Eltern ist das die Möglichkeit, mal einen kinderfreien Tag zu erleben", so Maugg.

Der Start der blühenden Jahreszeit wird ebenfalls im Freizeithaus des FED mit dem "Tanz in den Mai" gefeiert. Gemeinsam werden dann ein Maibaum gesetzt, gegrillt und eine Bollerwagentour mit einem Picknick im Grünen gestartet. Interessant könnte auch die Teilnahme an einer Inklusiven Jugendgruppe sein, die im Herbst 2019 im Papenburger Jugendzentrum gegründet wurde. Eine Seniorengruppe in Leer freut sich ebenfalls auf neue Mitglieder. "Dort wird samstags einmal monatlich in gemütlicher Runde bei Tee und leckeren Keksen geklönt", sagt Melanie Nicolaysen vom FED Leer. Die meisten Angebote sind barrierefrei zugänglich und stehen somit auch gehbehinderten Menschen und Rollstuhlfahrern offen.

Ehrenamtliche Begleiter gesucht

Hinweisen möchte der FED auch noch auf ein Quiz im Freizeitheft, bei dem Einsender bis zum 30. März eins von insgesamt drei selbstgestalteten Postern gewinnen können. Das Freizeitheft kann über den Internetauftritt st-lukas-heim.de heruntergeladen werden. Der FED sucht auch weiterhin nach Menschen, die interessiert daran sind, sich als ehrenamtliche Begleiter einzubringen. Wer nach einer sinnbringenden Freizeitbeschäftigung suche, sei hier richtig. Dafür gebe es zudem eine Aufwandsentschädigung.