Die Kicker der Kirchschule nahmen zum dritten Mal in Folge den Wanderpokal mit nach Hause. Foto: Talea Norda

Papenburg. Ausdauer und Motivation haben beim Fußballturnier der Papenburger und Rheder Grundschulen eine wichtige Rolle gespielt. Insgesamt zehn Schulen traten in der Sporthalle an der Kleiststraße in Papenburg gegeneinander an.