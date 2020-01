Feuerwehr bei Geschäftshaus am Hauptkanal in Papenburg im Einsatz CC-Editor öffnen

Die Feuerwehr ist derzeit am Hauptkanal in Papenburg im Einsatz. Symbolfoto: Michael Gründel

Papenburg. Die Feuerwehren in Papenburg sind derzeit an einem Wohn- und Geschäftshaus am Hauptkanal im Einsatz. Dort soll Qualm aus dem Haus dringen.