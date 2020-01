Zum Nachlesen: So protestierten Landwirte vor CDU-Büro in Papenburg CC-Editor öffnen

Umringt von Landwirten nimmt der CDU-Kreisvorsitzende Günter Wigbers Stellung zu den Protesten und den Vorwürfen der Teilnehmer der Kundgebung vor der CDU-Kreisgeschäftsstelle am Hauptkanal in Papenburg. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Papenburg. In der Stadt Papenburg findet am Donnerstagnachmittag ein Protest von Landwirten aus dem nördlichen Emsland statt. Sie sind mit zahlreichen Traktoren unterwegs zur CDU-Geschäftsstelle am Hauptkanal, um dort ein Protestschreiben zu übergeben. Wir sind live vor Ort.