An der Tankstelle der Emskraft (Raiffeisen-Warengenossenschaft) in Lorup haben sich die Landwirte gegen 14 Uhr getroffen. Über Bockhorst und Surwold geht es nach Papenburg. Foto: Vereinigung Land schafft Verbindung

Papenburg. In der Stadt Papenburg findet am Donnerstagnachmittag ein Protest von Landwirten aus dem nördlichen Emsland statt. Sie sind mit zahlreichen Traktoren unterwegs zur CDU-Geschäftsstelle am Hauptkanal, um dort ein Protestschreiben zu übergeben. Wir sind live vor Ort.