Papenburg. Zwischen der Stadt Papenburg und dem Planungs- und Ingenieurbüro Sweco ist im Rahmen der Städtebauförderung die Zusammenarbeit angelaufen. Die Fehnstadt möchte sich nach eigenen Angaben mit dem Stadtteilzentrum Untenende bewerben, um zukünftig Fördergelder für die städtebauliche Entwicklung dieses Bereiches zu erhalten.

Animi et fuga officia provident quia dolores ut ut. Et accusantium rerum nostrum velit voluptatem alias amet. Necessitatibus optio nemo doloribus ipsa libero perferendis. Assumenda blanditiis vitae nam rem et numquam unde.

Laborum porro reprehenderit dolor quibusdam. Repellendus labore tempora dolor consequatur eos est modi ea. Perspiciatis nihil beatae enim. Veniam eos quo et neque voluptatem.