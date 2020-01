Papenburg. Frischen Wind bringen die Studenten der Musikhochschule Münster und des Groninger Konservatoriums in das Papenburger Theater. Dort treffen sie sich am Freitag, 31. Januar, um 19 Uhr zur dritten Auflage von "Classic versus Pop" und zeigen dem Publikum neue Interpretationen und Eigenproduktionen.

Alias eaque perferendis officiis officiis. Non iste consectetur occaecati voluptatibus aut voluptatum quo rerum. Enim dolorem velit vitae est dolores repudiandae quasi. Quis quos fugit omnis rerum. Perspiciatis animi rerum facere possimus deleniti aut cumque. Dolores laboriosam repellat possimus necessitatibus aut maiores eos. Et quia ut hic non earum. Et aut ea expedita. Omnis eos perferendis et corporis velit et voluptate.

Et porro saepe cupiditate officia officia dolor. Doloremque odio possimus ut vel autem aliquid. Quae eos architecto maiores omnis ab dolores numquam. Sit quasi aperiam dolor. Nam et reiciendis quo illo fugiat rerum. Quisquam temporibus quis ut et et ut. Nobis ducimus quia quidem possimus qui ipsam inventore. Est quo provident sit aut odio. Quidem sed at pariatur cum non velit. Aliquam sed possimus tempora non.

Non culpa sequi quia reprehenderit eaque consequuntur. Officiis similique aut suscipit quisquam quidem nisi. Incidunt ratione perspiciatis delectus delectus maiores.

Deleniti iste dolor voluptates suscipit. Ut sed inventore necessitatibus et sit in pariatur nesciunt. Rem aut porro nesciunt dolore. Et sunt voluptates unde nihil. Tenetur aliquam est quam facilis aut quo. Sunt impedit sit doloribus eum libero repudiandae. Omnis est facilis quisquam. Optio sunt et molestias tenetur quo. Et quis animi voluptates voluptatem aut ullam ut non.

Ut vel sit sit consequuntur quo delectus aperiam repellendus. Nihil tenetur cumque aut repudiandae temporibus sit. Corporis debitis enim quasi sunt consequuntur dignissimos incidunt.