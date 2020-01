Papenburg. Welche Pflegeeinrichtungen gibt es in der Region? Wie sehen die aktuellen Trends beim Hausbau aus? In welchen Berufen werden Arbeits- und Ausbildungsplätze angeboten? Antworten auf Fragen wie diese soll es bei zwei Fachmessen geben, die am 15. und 16. Mai 2020 jeweils von 12 bis 18 Uhr erstmals in der Papenburger Stadthalle stattfinden. Die Anmeldefrist für Aussteller läuft.

