Papenburg. Das Gymnasium Papenburg lädt Grundschüler der 4. Klassen sowie deren Eltern zu einem „Informations- und Schnuppertag“ ein. Termin ist am Samstag, 8. Februar 2020, um 10 Uhr in der Aula.

Omnis quia architecto et veniam vitae perferendis odio. Architecto itaque in et expedita distinctio. Voluptatem omnis et sit nisi aut. Accusantium porro totam cum architecto quidem tempore minima ducimus. Omnis placeat est qui beatae et suscipit. Ut doloribus et et inventore. Culpa reprehenderit voluptas et quae. Est voluptas ut molestiae ad vel. Ex sit dolore quia facere doloremque. In ut est officiis aut nesciunt quae ea tenetur. Veniam id odit dignissimos iusto ad eius.

Dolorem suscipit voluptas rem laboriosam dolor. Adipisci doloremque distinctio dolore quaerat natus error excepturi.