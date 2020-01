Papenburg. Seit 40 Jahren steht Norbert Lente im Dienst der Papenburger Bunte Spedition. Zum Arbeitsjubiläum gratulierte Geschäftsführer Lars Bunte.

Wie das Unternehmen mitteilt, trat Lente 1979 als Kraftfahrer in das Transportunternehmen ein. Heute ist er als Disponent und Ausbilder für Berufskraftfahrer tätig. So könne er seine langjährige Erfahrung als Kraftfahrer an die Auszubildenden weitergeben, hieß es.