Papenburg. Der dem Abriss geweihte Papenburger Rathaus-Anbau leert sich weiter. Zum Ende dieser Woche zieht der Fachbereich Planen und Bauen aus. Deshalb fallen die Sprechzeiten am Freitag, 24. Januar, und Montag, 27. Januar 2020, aus. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

