Bei Kontrolle in Bunde: 43-Jähriger auf Geldstrafe gut vorbereitet

In seiner Wohnung in Hamburg hatte der 43-Jährige Bargeld für den Fall einer Kontrolle durch die Polizei deponiert. Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

Bunde. Außergewöhnlich gut vorbereitet gezeigt hat sich ein 43-Jähriger auf eine Kontrolle der Bundespolizei an der deutsch-niederländischen Grenze bei Bunde in Ostfriesland. Die Geldstrafe, die der Mann noch zu begleichen hatte, lag in bar auf dem heimischen Küchentisch.