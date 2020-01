Papenburg. Bei einem Verkehrsunfall an der Oldenburger Straße in Papenburg ist ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstanden.

Am Montag, gegen 14.10 Uhr, fuhr die Fahrerin eines Daimler mit ihrem Wagen laut Polizei die Oldenburger Straße in Papenburg in Richtung Aschendorf entlang. Ein BMW-Fahrer, der in Richtung Neulehe unterwegs war, wollte nach links auf die Gutshofstraße abbiegen und übersah dabei die entgegenkommende, vorfahrtberechtigte Daimler-Fahrerin.

Bei dem Zusammenstoß der Autos wurden beide Fahrer leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro.