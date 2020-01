Papenburg. Die Meyer Werft veranstaltet in diesem Jahr erneut anstelle des Zukunftstages einen „Abend der Ausbildung“. Dieser findet am Dienstag, 10. März 2020, von 17 bis 21 Uhr statt.

Schüler ab der 8. Klasse, die Interesse an einer Ausbildung bei der Meyer Werft haben, sind dazu eingeladen, den "Abend der Ausbildung" alleine oder gemeinsam mit ihren Eltern zu besuchen und dabei die Arbeitswelt auf der Werft kennenzulernen.



Informiert wird die Berufe Konstruktionsmechaniker in den Einsatzgebieten Schiffbau, Ausrüstungstechnik oder Schweißtechnik; Industriemechaniker; Mechatroniker; Technischer Produktdesigner; Werkstoffprüfer; Vermessungstechniker; Elektroniker für Betriebstechnik; Fachkraft für Lagerlogistik; Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik sowie über duales Studieren in den Fachrichtungen Schiffbau, Maschinenbau, Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen.

Anmeldung sind bis zum 29. Februar 2020 per E-Mail an die Adresse birgit.borchers@meyerwerft.de zu richten. Bei der Anmeldung sind Name und Alter des Teilnehmers sowie Namen der Begleitpersonen (maximal zwei) anzugeben. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer eine Bestätigung mit weiteren Informationen zum Ablauf.