Papenburg. Eigentlich sollte in diesen Wochen am Amtsgericht Papenburg der Prozess gegen den Chef eines auf der Meyer Werft in Papenburg tätigen Subunternehmens beginnen. Ihm wird Ausbeute von Werkvertragsarbeitern vorgeworfen. Doch überraschend musste die Akte zurück zur Staatsanwaltschaft, der Prozessauftakt nun völlig unklar.

